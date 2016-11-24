Esnafa 21 milyar liralık destek

Gümrük Bakanı BülentTüfenkci, esnaf ve sanatkarlarayıl içerisinde kullandırılan kredimiktarının 21 milyar lirayıaştığını belirterek, "Önümüzdekiyıllarda esnaf ve sanatkarakullandırılan kredileri artırmak içinçalışmalar yapıyoruz" dedi. BakanTüfenkci, esnaf ve sanatkarlarıbankalara ve faizli kredileremahkum etmek istemediklerinisöyledi. Tüfenkci, gençgirişimcilere 100 bin lira sıfır faizlikredi verildiğini belirtti.
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