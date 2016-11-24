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a 21 milyar liralık

Esnafa 21 milyar liralık destek
Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci, ve sanatkarlara yıl içerisinde kullandırılan kredi miktarının 21 milyar lirayı aştığını belirterek, "Önümüzdeki yıllarda esnaf ve sanatkara kullandırılan kredileri artırmak için çalışmalar yapıyoruz" dedi. Bakan Tüfenkci, esnaf ve sanatkarları bankalara ve faizli kredilere mahkum etmek istemediklerini söyledi. Tüfenkci, genç girişimcilere 100 bin lira sıfır faizli kredi verildiğini belirtti.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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