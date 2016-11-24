Büyükannelere sosyal yardım!

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, kadın işgücünün artması için bir öneride bulundu. İSO Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantısında konuşan Bahçıvan, "Kadınlar iş yaşamına daha çok katılırken, babaanneler ve anneanneler çocuklara daha çok bakmaktadır. Babaanneler ve anneanneler ülkemizde adeta doğal bir kreş görevi görüyor. Bu kapsamda torunlarına bakan aile büyüklerinin maddi açıdan bir sosyal yardım programıyla desteklenmesinin, sorunun çözümüne katkı yapacağına inanıyorum" dedi.