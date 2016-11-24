BilgiSOYAR

Usta bilgisayar korsanları, acemi bilgisayar kullanıcılarını hedef aldı. Araştırmalara göre; Türkiye'deki bilgisayarların yüzde45'inin siber saldırı altında... Ulaştırma,Denizcilik veHaberleşme BakanıAhmet Arslan, sistemi ele geçirilmiş bilgisayar oranında Türkiye'nin dünya 4'üncüsü olduğunu açıklayarak, "Fortinet Threat Landscape Report'a göre Türkiye'deki bilgisayarların yüzde 45'i siber saldırı altında. Bu da siber güvenlik konusunda ciddi adımlar atmamız gerektiğini ortaya koyuyor" dedi. Hiçbir bilişim sistemini yüzde100 güvenli yapmanın mümkün olmadığını söyleyen Arslan, şunları kaydetti: "Güvenlik açıklarını minimize etmek önemli. En önemli aşama kullanıcı bilincinin yükseltilmesi. Kurumsal ve Sektörel Siber Olaylara Müdahale ekipleri oluşturduk. Ekip sayısı 517'ye çıkmış durumda."
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