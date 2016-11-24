Bilgisayar korsanlarıyla etkin mücadele başlıyor

Siber saldırılarla etkin mücadele kapsamında düzenlenen 2016-2019 Ulusal Si·ber Güvenli·k Strateji·si· ve Eylem Planı Çalıştayı ile KamuNet projesi· tanıtım etki·nli·ği·nde konuşan Arslan, Türkiye'nin çok sayıda siber saldırı ile karşı karşıya kaldığını belirtti.
"AVCI NİCE TUZAK BİLİRSE, AV DA ONCA YOL BİLİR"
Hiçbir bilişim sistemini yüzde 100 güvenli yapmanın mümkün olmadığını vurgulayan Arslan, "Güvenlik açıklarını minimize etmek önemli. Kaşgarlı Mahmud'un çok güzel bir sözü var: 'Avcı nice tuzak bilirse, av da onca yol bilir.' Siber güvenlikle ilgili düşman ne kadar saldırı gerçekleştirirse, bizim de buna karşılık o kadar tedbir almak, o kadar yeni yollar bulmak gibi bir zorunluluğumuz var" değerlendirmesinde bulundu.
BİLGİSAYARLARIN YÜZDE 45'İ SALDIRI ALTINDA
Usta bilgisayar korsanlarının acemi bilgisayar kullanıcılarını hedef aldığını ve geçen ay birçok ülkede internet erişimini sarsan siber saldırılarının düzenlendiğini anımsatan Arslan, "Fortinet Threat Landscape Report'a göre Türkiye'deki bilgisayarların yüzde 45'i siber saldırı altında. Bu da bizim siber güvenlik konusunda sağlıklı ve ciddi adımlar atmamız gerektiğini ortaya koyan bir oran. Ele geçirilmiş bilgisayar oranında ise dünya 4'üncüsüyüz. Bu nedenle siber güvenlikte en önemli aşama kullanıcı bilincinin yükseltilmesi ki bizim de yapmaya çalıştığımız konulardan biri bu. Kurumsal ve Sektörel Siber Olaylara Müdahale ekipleri oluşturduk. Ekip sayısı bugün 517'ye çıkmış durumda ki çok başarılı şekilde yürüyor" dedi.
"KAMUNET'E 8 KURUM DAHİL OLDU"
Bakan Arslan, yoğun çalışmalar sonucunda uçtan uca güvenlik platformu olan KamuNet ağını geliştirdiklerini anlatarak, sisteme şu an 8 kurumun dahil olduğunu söyledi. KamuNet'in herkese açık olan internet ağını kullanmadığını, sadece kamu kuruluşlarının iletişim kurmasını sağladığı için siber güvenlik risklerini en aza indirgediğini bildiren Arslan, tüm sistemin tek bir noktadan izlenmesinin önemli olduğunu kaydetti. Arslan, kamu verilerinin KamuNet ağı üzerinden daha güvenli şekilde iletilmesiyle hem kamu verilerinin hem de vatandaşların kişisel bilgilerinin saklandığı büyük veri altyapılarının güvenliğinin sağlanacağını belirtti.
BARIŞ ŞİMŞEK
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