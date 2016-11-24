Beyanname süresi uzatıldı

Maliye Bakanlığı'ndan, muhtasar, damga vergisi ve katma değer vergisi (KDV) beyannamelerinin verilmesi süresinin 28 Kasım'a uzatıldığı bildirildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada; iletilen talepler nedeniyle dün verilmesi gereken muhtasar beyannameler ve damga vergisi beyannameleri ile bugün akşama kadar verilmesi gereken KDV beyannamelerinin verilme sürelerinin, 28 Kasım Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
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