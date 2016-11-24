Belgesiz işçi çalıştıran yandı

Mesleki YeterlilikKurumu Başkanı AdemCeylan, 1 Ocak 2017'denitibaren zorunlulukkapsamındaki mesleklerdebelgesiz işçi çalıştıranişverenlere, kişi başına527 lira idari para cezasıkesileceğini belirterek,"Bugüne kadar 75 bin 289'utehlikeli mesleklerde olmaküzere toplam 94 bin 21kişi mesleki yeterlilikbelgesi aldı" dedi. 6645sayılı İş Sağlığı ve GüvenliğiKanunu ile 5544 sayılıMesleki Yeterlilik KurumuKanunu'nda yapılandeğişiklikler kapsamında48 meslekte yeterlilikbelgesinin zorunlu halegetirildiğini hatırlatanCeylan, bu mesleklerden17'sinin inşaat, 7'sininotomotiv, 20'sinin metal veenerji, 4'ünün de elektrikelektroniksektörlerinde yeraldığını anlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.