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Belgesiz işçi çalıştıran yandı

Belgesiz işçi çalıştıran yandı
Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, 1 Ocak 2017'den itibaren zorunluluk kapsamındaki mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran işverenlere, kişi başına 527 lira idari para cezası kesileceğini belirterek, "Bugüne kadar 75 bin 289'u tehlikeli mesleklerde olmak üzere toplam 94 bin 21 kişi mesleki yeterlilik belgesi aldı" dedi. 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu'nda yapılan değişiklikler kapsamında 48 meslekte yeterlilik belgesinin zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Ceylan, bu mesleklerden 17'sinin inşaat, 7'sinin otomotiv, 20'sinin metal ve enerji, 4'ünün de elektrikelektronik sektörlerinde yer aldığını anlattı.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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