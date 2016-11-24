ATAK’a milli füze geldi

Yüksek manevra kabiliyeti, yeni nesil hedef tespit sistemi, etkin ve özgün silah teknolojisiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gücüne güç katan milli taarruz helikopteri ATAK, milli uzun menzilli anti tank füzesi UMTAS ve lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füze sistemi L-UMTAS ile donatılacak. TSK envanterine 10 Haziran 2014'te giren milli taarruz helikopteri ATAK, UMTAS sayesinde lazer sistemiyle koordinatlanan kilometrelerce uzaklıktaki hedefi yok edebilme yeteneğine sahip olacak. Son bir yıldır terörle mücadelede aktif görev yapan ATAK, yeni sistemiyle terör örgütünün kabusu haline gelecek.