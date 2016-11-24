442 liralık borç 167 liraya iniyor

Vergi, prim, trafik cezası, öğrenim kredisi, su gibi borçları ana paraya yakın bir tutara kapatmak isteyenler için son 2 gün. 150 liradan faizle 442 liraya çıkan borç, yapılandırma imkanı ile 167 liraya düşüyor...
Kamuya borcu olan milyonlarca kişiye getirilen yapılandırma fırsatından yararlanmak için son 2 güne girildi. 25 Kasım günü mesai bitimine kadar başvuranlar; vergi, prim, trafik cezası, öğrenim kredisi, su gibi borçlarını yapılandırabilecek. Yapılandırma ile borç önemliölçüde düşecek, peşin ödemeyi seçen ise ekstra indirim elde edecek. Böylece neredeyse ana paraya yakın bir tutarda ödemeyle borç kapatılacak. Yapılandırmada ana paranın tahsilinden vazgeçilmiyor. Ancak gecikme faizi ve cezası silinip, bunun yerine enflasyona (YİÜFE) göre güncelleme yapılıyor. Peşin ödemeyi seçenler, enflasyon tutarının da yarısını ödüyor. İsteyene taksit seçeneği de var. 6, 9, 12, 18 taksitten biri tercih ediliyor ve 2 ayda bir ödeme yapılıyor. Taksitli ödemelerde ana para+ enflasyondan oluşan borca, seçilen taksit sayısına göre belirlenen katsayılarilave ediliyor. Maliye'ye olan borçlarda peşin ödeme ve ilk taksitlerin yatırılması için son tarih 30Kasım. Prim borçlarında ise bu tarih 2 Ocak 2017. Örneğin; 2013'te 150 lira olan trafik cezası, yapılandırma olmasaydı 442 lira olarak alınacaktı. Eğer yapılandırma başvurusunda bulunulursa peşin ödemede 167liraya, 6 taksitte (12 ayda) 191 lira 23 kuruşa, 9 taksitte (18 ayda) 198 lira 19 kuruşa, 12 taksitte (24 ayda) 202 lira 21 kuruşa, 18 taksitte (36 ayda) 210 lira 45 kuruşa inecek. 150 lira olan ve faizle 442 liraya çıkan borç, yapılandırmayla 167 liraya kadar düşecek.
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