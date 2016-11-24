Yol Durumu
  1. Ocak’ta maaşlar artacak
  2. Türkiye’ye büyük görev

3 farklı

Emeklilere da temel kriter maaş olacak. Maaşa göre 3 farklı promosyon belirlenecek. Halen 450 liraya varan tutara ulaşılırken, Başbakan’ın devreye girmesiyle artış bekleniyor.

3 farklı promosyon
11.6 milyon emekliye için geri sayım başladı. 1 ay içinde sürecin tamamlanacağı açıklanırken; gözler çalışmanın sunulduğu Başbakan Binali Yıldırım'a çevrildi. Emeklilere maaşa göre ödeme yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda, maaşa göre 3 farklı promosyon tutarı belirlenecek. Emekliler maaşlarına göre belirlenen ödemeyi alacak.

TUTARLAR DEĞİŞTİ
Promosyonla ilgili ilk rakam, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından açıklandı. Buna göre; 3 yıllık dönem için, maaşı bin liranın altında olanlara 120, bin-2 bin lira arasında olanlara 250, 2 bin liranın üstünde olanlara ise 450 lira promosyon rakamı ortaya çıktı. Ancak pazarlıklar sırasında bu tutarlarda artış elde edildiği belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre; maaşı bin liraya kadar olan emeklilere 330 lira, maaşı bin-2 bin lira arasında olan emeklilere 400 lira, aylık maaşı 2 bin liranın üstünde bulunanlara ise 450 lira promosyon verilmesi planlanıyor. Ancak bu rakamların daha da yükselmesi bekleniyor. Bunun nedeni ise Başbakan Yıldırım'ın devreye girecek olması. Konu, şimdi Başbakan Yıldırım'ın önüne geldi. 1 ay içinde sonucun açıklanması bekleniyor. Ardından emeklilere promosyon dönemi başlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, bankalarla protokol imzalayacak. Emekliler de 3 yıl maaşını başka bankaya taşımayacağını taahhüt ederek promosyonu cebine koyacak. Promosyona emekliler yılbaşından önce promosyona kavuşacak.

Başbakan Yıldırım'ın daha önce yaptığı açıklamalar da promosyon konusundaki umutları artırıyor. "Çalışma bize geldiğinde devreye girip, kararımızı vererek sorunu çözeceğiz" diyen Yıldırım, "Olabilecek en iyi şartları emeklilerimizin lehine sağlamak için gerekli gayreti gösteriyoruz" ifadesini kullanmıştı.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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