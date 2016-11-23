Yedi yeni havalimanı daha geliyor!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, ulaştırma sisteminin en önemli dişlilerinden biri olanhavacılıkta 2003'ten bu yana sektörün gelişmesi için köklü adımlar atıldı. Bütçe dışında alternatif finans ve yatırım kaynaklarıyla gerçekleştirilen kamu-özel iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen projelerle özel sektörün sivil havacılıkta önü açıldı. Seyahat maliyetlerinde düşüş yaşanırken, havayolunun "halkın yolu" olması sağlandı.

Aktif havalimanı sayısı 55'e çıkan yurt içi uçuş ağına, gelecek dönemde Yozgat, Rize-Artvin, Bayburt-Gümüşhane (Salyazı), Niğde-Aksaray, Karaman, İzmir Çeşme Alaçatı ve Batı Antalya havalimanlarının eklenmesi planlanıyor.

Yurt içinde havayolunu kullanan vatandaşların ve yabancı konukların yüzde 90'ı karayoluyla 100 kilometre yol alarak herhangi bir havalimanına erişebiliyor. 2023'te havayolunu yurt içinde kullanan her birey, 100 kilometre mesafe katettikten sonra herhangi bir havalimanına ulaşabilecek.





YURT DIŞI UÇUŞ AĞI YÜZDE 372 ARTTI

Havacılık sektöründe büyük gövdeli uçak sayısı, 162'den 540'a çıkarken, toplam yolcu sayısı 2003'e göre yaklaşık 6 kat artarak 2015 sonunda 181,5 milyona yükseldi.

Havacılık anlaşması bulunan ülke sayısı, 81'den 167'ye çıkması Türk sivil havacılığına büyük katkı sağladı. 2003'te 2 havayolu şirketiyle 60 noktaya uçuş gerçekleştirilen yurt dışı uçuş ağı yüzde 372 arttı. Yurt dışı uçuş ağı, 6 havayolu şirketiyle 116 ülkede 283 noktaya ulaştı.

Yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli ve ilk etabı 2018'in ilk çeyreğinde devreye girecek İstanbul yeni havalimanı, Türkiye'yi dünyanın en önemli transit merkezlerinden biri haline getirecek. Projenin tamamlanmasıyla Türkiye'nin havacılık tarihinde yeni bir sayfa açılacak.