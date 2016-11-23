Yol Durumu
  1. Yedi yeni havalimanı daha geliyor!
  2. Acil durum testi

Bakan Soylu teslim olan saysını açıkladı

, terör örgütü 'dan kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan lerin sayısını açıkladı.

Bakan Soylu teslim olan terörist saysını açıkladı

, "Biz sadece lerle mücadele etmiyoruz. Terörü ortaya çıkaran, var eden, diri tutan, destekleyen tüm etkenler ve yapılanmalarla da mücadele ediyoruz. Açık ve net ifade etmek isterim ki değil teröriste silah veren, moral verene bile tahammülümüz yoktur." dedi.

Bakan Soylu, personel alımı ile ilgili olarak, "Personel alımları noktasında, lise mezunları arasından 10 bin polis alımı halen yapılmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığımız bünyesinde 700 subay, 3 bin 450 astsubay, 9 bin uzman jandarma alımı halen devam etmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 50 subay, 105 astsubay ve 635 uzman erbaş alımı çalışmaları sürmektedir. 5 ilde çarşı ve mahalle bekçisi alımı ilanına çıkılmış, bin 233 kişinin ataması yapılarak göreve başlamıştır. 733 kişinin ise işlemleri halen devam etmektedir." bilgisini verdi.

TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI EN YÜKSEK SEVİYEDE
Teslim olan terörist sayısının son 17 yılda en yüksek seviyeye çıktığını belirten Soylu, 2016 yılında 457 kişinin örgütten kaçarak adli makamlara teslim olduğunu söyledi.

PKK VE FETÖ'NÜN UYUŞTURUCU AYAĞINA BÜYÜK DARBE
Soylu, terör örgütü 'ya yönelik operasyonlarda piyasa değeri 4 milyar, FETÖ'ye yönelik narkoterör operasyonlarda piyasa değeri 75 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.
Etiketler: , ,
  • 23 Kasım 2016, Çarşamba 13:07
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
FatihSultan23 FatihSultan23

Ey naylon avrupa terörist birliği gerçekleri görün Büyük Devlet Nasılmış görünüz, işte TÜRKİYE CUMHURİYETİ'inin Farkı budur, siz ancak terörist kanlarıyla beslenirsiniz pis siyonist israil amerika yahudileri.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 23.11.2016 14:21
ulus devlet yanlısı ulus devlet yanlısı

Büyük Türk Milletinin Devletini bölmek değil Devletinin ve hükümetinin önünde herkes saygı ile eğilecek laga luga yok

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 23.11.2016 13:24
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar