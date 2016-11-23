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Günlük kiraya sıkı denetim

Günlük kiraya sıkı denetim
Günübirlik kiralık evlerle ilgili mevzuat Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile genişletildi. Günübirlik kiralanan evlerde de artık kimlik bilgileri kayıt altına alınacak. Genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek artık zorunlu oldu. Kurallara uymayanlara 10 bin lira ceza kesilebilecek.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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