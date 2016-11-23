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Faizleri indirdi

Faizleri indirdi
Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 2017 yılından ümitli olduklarını, bu beklenti doğrultusunda faiz oranlarında indirime gittiklerini söyledi. Aydın, "Kredili mevduat hesabı ve kredi kartı faiz oranını yüzde 1.65'e indirdik" dedi. Konut faiz oranlarının yeni konut alımları için geçerli olduğu aktaran Aydın, şunları kaydetti: "Bankamızdan daha önce kullandığı konut kredisi borcunu yapılandırmak isteyen müşterilerimize yüzde 1.09 aylık faiz oranı uygulayacağız."
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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