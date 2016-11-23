Faizleri indirdi

Ziraat Bankası Genel MüdürüHüseyin Aydın, 2017 yılından ümitliolduklarını, bu beklenti doğrultusundafaiz oranlarında indirime gittiklerinisöyledi. Aydın, "Kredili mevduat hesabıve kredi kartı faiz oranını yüzde 1.65'eindirdik" dedi. Konut faiz oranlarının yenikonut alımları için geçerli olduğu aktaranAydın, şunları kaydetti: "Bankamızdandaha önce kullandığı konut kredisi borcunuyapılandırmak isteyen müşterilerimizeyüzde 1.09 aylık faiz oranı uygulayacağız."
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