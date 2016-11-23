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Enerjide iki dev teklif

Enerjide iki dev teklif
Algı operasyonları ile kriz yaygarası yapanlara yabancı cılardan tokat gibi yanıt geldi. İki Alman enerji şirketi 'ye yatırım sinyali verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden Alman EWE'nin CEO'su Matthias Brückmann ve beraberindeki heyeti kabul ettiklerini, şirketin Türkiye'ye 120 milyon euroluk yeni yatırımda bulunacağını ifade ettiklerini kaydetti. Türk ekonomisinin güvenilirliğini ve sağlamlığını dünyanın tasdik ettiğine dikkat çeken Albayrak, Alman rüzgar enerjisi devi Nordex firmasının CEO'su Lars Bondo Krogsgaard'ı kabulünde ise şirketin Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) stratejisi ve yenilenebilir enerji alanında Türkiye'deki yatırım ortamı ile yakından ilgilendiklerini vurguladıklarını belirtti.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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