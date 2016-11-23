Enerjide iki dev teklif

Algı operasyonları ile kriz yaygarası yapanlara yabancı yatırımcılardan tokat gibi yanıt geldi. İki Alman enerji şirketi Türkiye'ye yatırım sinyali verdi. Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden AlmanEWE'nin CEO'su Matthias Brückmann ve beraberindeki heyeti kabul ettiklerini, şirketin Türkiye'ye 120 milyon euroluk yeni yatırımda bulunacağını ifade ettiklerini kaydetti. Türk ekonomisinin güvenilirliğini ve sağlamlığını dünyanın tasdik ettiğine dikkat çeken Albayrak, Alman rüzgar enerjisi devi Nordex firmasının CEO'su Lars Bondo Krogsgaard'ı kabulünde ise şirketin YenilenebilirEnerji Kaynak Alanı (YEKA) stratejisi ve yenilenebilir enerji alanında Türkiye'deki yatırım ortamı ile yakından ilgilendiklerini vurguladıklarını belirtti.
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