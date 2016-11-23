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"Enerji işbirliklerimizin derinleşmesinde katkı sağlayacak"

, Türkiye'nin bugün itibarıyla Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Enerji Kulübü'nün 2017 dönem başkanlığı görevini üstlendiğini bildirdi.

Enerji işbirliklerimizin derinleşmesinde katkı sağlayacak

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, bugün itibarıyla Şangay İşbirliği Örgütü Enerji Kulübü'nün 2017 dönem başkanlığını üstlenmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun. Türkiye, dünya enerji üretim ve tüketiminde en büyük paya sahip olan bu birlik içinde, ana üyelerin dışında ilk dönem başkanı olacak. Bu dönem başkanlığı, enerji stratejilerimizin daha güçlü uygulanmasında, enerji işbirliklerimizin derinleşmesinde katkı sağlayacak."
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba 19:42
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