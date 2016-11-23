Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, bugün itibarıyla Şangay İşbirliği Örgütü Enerji Kulübü'nün 2017 dönem başkanlığını üstlenmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun. Türkiye, dünya enerji üretim ve tüketiminde en büyük paya sahip olan bu birlik içinde, ana üyelerin dışında ilk dönem başkanı olacak. Bu dönem başkanlığı, enerji stratejilerimizin daha güçlü uygulanmasında, enerji işbirliklerimizin derinleşmesinde katkı sağlayacak."



