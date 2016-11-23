Eğlenceli uçuş

Türk Hava Yolları (THY), kabin içi eğlence sistemini ve mobil uygulamasını güncelledi. THY'nin açıklamasına göre; şirket ses ve görüntü sistemleri üreticisi Denon ile işbirliğine gitti. Açıklamada, "Dış sesi yüzde 99 oranında bertaraf etme özelliğine sahip kulaklıklar sayesinde yolcular, uzun süren yolculuk esnasında ortamdaki mevcut sesten neredeyse hiç etkilenmiyor" denildi. Bir diğer yeniliğin ise 2.5 saat ve üzeri süren tüm uçuşlarda yolculara takdim edilecek Samsung Galaxy S2 tabletler olduğu kaydedildi. Koltuk arkası dijital eğlence sistemi bulunmayan uçaklarda dağıtılacak tabletler ile film ve TV izlemek mümkün olacak.
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