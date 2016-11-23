Yol Durumu
  1. Acil durum testi
  2. Sahte sigortalıya hapis

Benzin fiyatı arttı

Benzin fiyatı arttı
Akaryakıt dağıtım şirketleri, benzinin litre fiyatına 16, motorine ise 11 kuruş zam yaptı. Ankara'da litresi ortalama 4.81 liradan satılan benzinin litre fiyatı 4.97 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 4.76 liradan 4.92 liraya, İzmir'de ise 4.78 liradan 4.94 liraya yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4.21 liradan 4.32 liraya, İstanbul'da 4.16 liradan 4.27 liraya, İzmir'de 4.19 liradan 4.30 liraya çıktı.
Etiketler: ,
  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar