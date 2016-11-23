Benzin fiyatı arttı

Akaryakıt dağıtım şirketleri, benzinin litre fiyatına 16, motorine ise 11 kuruş zam yaptı. Ankara'da litresi ortalama 4.81 liradan satılan benzinin litre fiyatı 4.97 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 4.76 liradan 4.92 liraya, İzmir'de ise 4.78 liradan 4.94 liraya yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4.21 liradan 4.32 liraya, İstanbul'da 4.16 liradan 4.27 liraya, İzmir'de 4.19 liradan 4.30 liraya çıktı.