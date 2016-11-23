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Acil durum testi

Acil durum testi
Turkcell, 4.5G altyapısını kullanarak Türkiye'de ilk kez LiTRA (LTE integrated Trunked Radio) uygulamasını test etti. Turkcell ve Huawei işbirliği ile TechCity projesi kapsamında gerçekleştirilen ilk LiTRA testi, Ankara'da yapıldı. 4.5G şebekesi üzerinde hayata geçirilen LiTRA, kazalar, acil durumlar ve afetlerde itfaiye, sağlık ekipleri, ya da emniyet güçlerinin birbirleriyle sesli ve görüntülü iletişim kurmalarını sağlıyor.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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