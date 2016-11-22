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Turist yağacak

Turist yağacak
Türk i yeniden hareketleniyor. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin tamir edilmesiyle 2017 yılında 3.5-4 milyon Rus turist bekleniyor. Kur artışının da Avrupalı turisti Türkiye'ye çekmesi öngörülüyor. Turizm sektörü yetkilileri Rus turistlerin şimdiden önümüzdeki yıl için rezervasyona başladığını belirtiyor. Euronun değer kazanması da Avrupalılar için Türkiye tatilini daha ucuza getirecek. Öte yandan İzmir'in Çeşme ilçesinde 12-15 Aralık'ta Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) tarafından fuar düzenlenecek. Yetkililer organizasyonun bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirtiyor.
Etiketler:
  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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