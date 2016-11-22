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Tek tip sigara satılacak

Tek tip sigara satılacak
Sigara ile mücadele konusunda yeni adım için düğmeye basıldı. Hazırlanan torba yasa taslağına göre; sigaralar, markası ve logosu belli olmayacak kadar küçük kullanılan, sadece uyarı yazılarının olduğu tek tip siyah paketlerde ve dışarıdan içi görünmeyen kapalı dolaplarda satılacak. Ayrıca sigara içme yasağının da genişletilmesi planlanıyor. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın, "Bu uygulama ilk olarak Avustralya'da başladı ve oldukça faydalı oldu" diye konuştu. Aydın, yeni düzenlemenin sigarayı bırakma mücadelesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Etiketler:
  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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