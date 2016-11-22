Tapuda online miras dönemi

Tapuda miras için veraset ve intikalde kağıt yerine online döneme geçiliyor. İşlem yapılırken 59 yıllık kayıtlar incelenmeyecek, vatandaşın işi anında yapılacak. Gayrimenkule e-haciz uygulaması da gelecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün çalışmasına göre; baba veya yakınından miras kalan bir kişinin aylarca Veraset ve İntikal Komisyonu'nun kararını beklemesine gerek kalmayacak. Veraset ve İntikal Kanunu'na göre herhangi bir satış için bugünden 1 Mart 1957 tarihine kadar yani 59 yıl geriye giderek tüm kayıtlara bakılıyor. Bu da sürecin uzamasına neden oluyor. Konuyla ilgili yasal değişiklik istenirken, genel müdürlüğün bu konudaki önerisine göre herhangi bir yakını vefat eden ve kendisine taşınmaz miras kalan kişi tapuda hemen işlemini yapabilecek. İlişiği yine Maliye kesecek ancak vatandaş tapuya gittiğinde işlemini yapabilecek. Sonrasında Maliye'ye bildirimde bulunulacak.
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