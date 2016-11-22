Promosyon 1 aya hesapta

11.6 milyon emekliye banka promosyonunda son aşamaya gelindi. Emeklilere maaşlarını aldıkları bankaların promosyon ödemesi için Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı tarafından yürütülen çalışma tamamlandı. Bankalarla görüşmeler sonucu hazırlanan çalışma, BaşbakanBinali Yıldırım'a sunuldu. Önümüzdeki 1 ay içinde de konu sonuca ulaştırılacak. Böylece emekliler, bu yıl bitmeden promosyona kavuşacak. Promosyonun detayları ise çalışmanın tamamlanmasının ardından duyurulacak. Promosyonla ilgili son gelişmeyi, Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanı MehmetMüezzinoğlu açıkladı. Müezzinoğlu, emekliye promosyon konusunun Başbakan Binali Yıldırım'ın önünde olduğunu belirterek, "Bir ay içinde tamamlayacağını ümit ediyorum" dedi.
MECLİS'TE AÇIKLADI
Meclis'te bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Müezzinoğlu, emeklilere banka promosyonu verilmesine ilişkin, şunları kaydetti: "Sayın Başbakanımız'a tabloyu sundum. Kanaatim odur ki önümüzdeki 1 ay içinde Sayın Başbakanımız ile bu konuyu nihayetlendireceğimiz bir süreci tamamlamış olacağız. Promosyonda reel olarak yakalanan rakamlar konusunda bankalarla yapılan görüşmeler nedeniyle açıklama yapmıyorum. TürkiyeBankalar Birliği ile de görüşerek emeklimiz için katkı sağlayacak sürece Başbakanımız karar verecek."
DESTEK SÜRECEK Bakan Müezzinoğlu, şu açıklamaları yaptı:
● Prim yapılandırması kapsamında bugüne kadar 26 milyar liralık SosyalGüvenlik Kurumu alacağı yapılandırıldı.
● Asgari ücretin geldiği noktadan ben de mutlu değilim. Ama şuraya çıkaracağız da diyemem.
● Asgari ücret artışının işverene getirdiği ek maliyetin bir kısmının Hazine tarafından karşılanması 2017'de de devam edecektir.
● Kamu çalışanı reformunda önümüzdeki kısa vadede bir sonuç alabilmemiz zor görünüyor. Bizim sistemimize bir ilave daha taşeron getireceğiz. Hükümet çalışmalarını başlattı. Taşeron işlerinde 720bin kişi var.
● Emeklilikte yaşa takılanlar emekli olursa sisteme getireceği ek maliyetin 400 milyar lira olduğu ve bu maliyetin son tahlilde sonraki nesillerin sırtına yükleneceği unutulmamalıdır.
● İşsizlik Sigortası Fonu'nun büyüklüğü 101 milyar lirayı geçti. Yıl sonu itibariyle 102 milyar931 milyon lira olacağı tahmin ediliyor. Son 14 yılda 5 milyon kişiye 13.6 milyar lira işsizlik ödeneği verildi.
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