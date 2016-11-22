Milli cüzdan ‘cep’e girecek

En büyük hayalinin 'milli cüzdan'projesini gerçekleştirmek olduğunuifade eden Intertech Yönetim KuruluBaşkanı ve DenizBank GenelMüdürü Hakan Ateş, "Türkiye'ninmilli sistemi olsun, biz teknolojimizivermeye hazırız" dedi. Bilim, Sanayive Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nünkatıldığı Intertech firmasının Teknoparkİstanbul'daki bina açılışında konuşanAteş, Intertech'in 1987'de temelbankacılık yazılımı yapan bir firma olarakkurulduğunu, 2002'de DenizbankFinansal Hizmetler Grubu'na katılımıile finans sektörünün tüm ihtiyacınıkarşılayan bir bilgi teknolojisi kurumunadönüştüğünü söyledi. 'Milli cüzdan'diye bir hayalin peşinden koştuklarınıifade eden Ateş, şöyle konuştu: "Diyoruzki; 'Teknolojimizi bedava verelim'.Karşılığında da sistemin parçası olmakdışında herhangi bir şey talep etmiyoruz.Ülkemize uluslararası bir cüzdangeldiğini düşünün. Çoluk-çocuğunuzunaldığı ciklete kadar her şeyden haberdarolacaklar. Bu önemli bilgiler uluslararasıdeğil, milli bir sistemde olsun istiyoruz.Milli cüzdan ile maç biletinden konserbiletine, pasaporttan ehliyete kadar herşeyi cep telefonu ile yapmak mümkünolacak."Teknoloji ile fark yaratmanınartık dünyanın önemli stratejikkonusu olduğunu kaydeden HakanAteş, "İntertech olarak Geleceğinteknolojilerini şekillendirmeyeodaklandık" dedi.
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