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Milli cüzdan ‘cep’e girecek

Milli cüzdan ‘cep’e girecek
En büyük hayalinin 'milli cüzdan' projesini gerçekleştirmek olduğunu ifade eden Intertech Yönetim Kurulu Başkanı ve DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Türkiye'nin milli sistemi olsun, biz teknolojimizi vermeye hazırız" dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katıldığı Intertech firmasının Teknopark İstanbul'daki bina açılışında konuşan Ateş, 'in 1987'de temel bankacılık yazılımı yapan bir firma olarak kurulduğunu, 2002'de Denizbank Finansal Hizmetler Grubu'na katılımı ile finans sektörünün tüm ihtiyacını karşılayan bir bilgi teknolojisi kurumuna dönüştüğünü söyledi. 'Milli cüzdan' diye bir hayalin peşinden koştuklarını ifade eden Ateş, şöyle konuştu: "Diyoruz ki; 'Teknolojimizi bedava verelim'. Karşılığında da sistemin parçası olmak dışında herhangi bir şey talep etmiyoruz. Ülkemize uluslararası bir cüzdan geldiğini düşünün. Çoluk-çocuğunuzun aldığı ciklete kadar her şeyden haberdar olacaklar. Bu önemli bilgiler uluslararası değil, milli bir sistemde olsun istiyoruz. Milli cüzdan ile maç biletinden konser biletine, pasaporttan ehliyete kadar her şeyi cep telefonu ile yapmak mümkün olacak." Teknoloji ile fark yaratmanın artık dünyanın önemli stratejik konusu olduğunu kaydeden Hakan Ateş, "İntertech olarak Geleceğin teknolojilerini şekillendirmeye odaklandık" dedi.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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