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Kazadan son anda kurtuldu

Kazadan son anda kurtuldu
Siirt'te yaşanan maden faicası sonrası kurtarma çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Kazanın meydana geldiği özel maden ocağında kamyon sürücüsü Hayrettin Carık, toprak altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Carık, olaydan bir süre önce madende çalışan arkadaşları ile bir arada olduklarını söyleyerek, şunları kaydetti: "Hafriyatı boşaltmak için yaklaşık 100 metre uzaklıktaki alana kamyonla hareket ettim. Heyelanın yaşandığı bölgeden geçtikten sonra bir sarsıntı hissettim. 20 metre geride olsaydım, enkaz altındaydım."
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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