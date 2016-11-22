Kazadan son anda kurtuldu

Siirt'teyaşanan madenfaicası sonrasıkurtarma çalışmalarıbütünhızıyla devamediyor. Kazanınmeydana geldiğiözel maden ocağındakamyonsürücüsü HayrettinCarık,toprak altındakalmaktan kılpayı kurtuldu. Carık, olaydan bir süreönce madende çalışan arkadaşları ilebir arada olduklarını söyleyerek, şunlarıkaydetti: "Hafriyatı boşaltmak içinyaklaşık 100 metre uzaklıktaki alanakamyonla hareket ettim. Heyelanınyaşandığı bölgeden geçtikten sonrabir sarsıntı hissettim. 20 metre gerideolsaydım, enkaz altındaydım."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.