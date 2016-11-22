



RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KHK kapsamında 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na da geçici madde eklenerek, düzenleme yapıldı.

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2023'E KADAR

Düzenleme, 31 Aralık 2023 tarihine kadar uygulanmak üzere özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, faaliyeti devam eden kamu bankaları, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliği haiz kuruluşları kapsayacak.

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PRİM BORÇLARINA KARŞILIK

Söz konusu kurum ve kuruluşların Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince takip edilen işsizlik sigortası prim borçlarına karşılık, mülkiyeti bu idarelere ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan taşınmazlarından kurum tarafından uygun görülenler, oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilecek değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygun görüşü alınarak, gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin satın alınabilecek.

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SGK SİLECEK

Bu idarelerin satın alınan taşınmazlarının tespit edilen değerine eşit tutarda işsizlik sigortası prim borcu, satın alma işlemi sonuçlandığında Sosyal Güvenlik Kurumunca silinecek.

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TAŞINMAZLAR İÇİN DE UYGULANACAK

Ayrıca bu madde hükümleri, sayılan kuruluşlar dışında kalan, borcunu ödemede çok zor duruma düştüğü Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı denetim elemanlarının inceleme raporu ile tespit edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince takip edilen işsizlik sigortası prim borcu bulunan diğer mükelleflerin taşınmazları için de uygulanabilecek.

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HAZİNE'YE DEVREDİLECEK

Satın alınan taşınmazlardan, Maliye Bakanlığınca kamu hizmetlerinde kullanılmak veya gerektiğinde genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere talep edilenler, kurum yönetim kurulunun uygun görüşü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı onayıyla bedeli karşılığında Hazine'ye devredilecek. Taşınmazların devir bedeli ise fona aktarılacak.