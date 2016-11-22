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İş kurana 50 bin lira

İş kurana 50 bin lira hibe
Devlet, iş kurana da işini büyütmek isteyene de çeşitli destekler sağlıyor. Bunlardan biri de işini kurmak isteyen girişimcilere 'Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından verilen teşvikler. Bu teşviklerden faydalanmanın ilk şartı 'girişimcilik eğitimi'. Eğitimi alana hibe ve faizsiz kredinin kapısı açılıyor. Başvuru için SGK'lı çalışmamak, şirket ortağı veya sahibi olmamak gerekiyor. İşini kurmak isteyen girişimci KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ne kaydolup 32 saatlik ders alıyor. Kursu tamamlayan girişimci, iş planı hazırlıyor. Girişimci, jüriden 'Olur' alması halinde 50 bin liralık hibe ve 100 bin liralık faizsiz kredi almaya hak kazanıyor.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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