'İç'eriden satış

Ucuz Uzakdoğu malları yüzünden Avrupalı alım gruplarının bir bölümünü kaybeden iç giyim firmaları, pazardaki açığı yeni bir modelle kapatmaya başladı. Fas, Gana, Cezayir, İran gibi ülkelere gidip en iyi otelin balo salonunu kiraladıklarını ve bu mekanı fuar alanı haline getirdiklerini belirten Tüm İç giyim Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Osman Alyüz, "O ülkeye 10 gün önce bir ekip gönderiyoruz. O ekip iç giyim alıcılarını kapı kapı dolaşıp etkinliği tanıtıyor. Bunu yapan başka bir sektör yok" diye konuştu.



8 AYDA ARTTI

Afrika'da düşük maliyetler nedeniyle pijama ve basic tişört satışlarının yoğun olduğunu vurgulayan Alyüz, geçen yıl 900 milyon dolar olan pijama grubundaki ihracat rakamının bu hamleyle 1.2 milyar dolara ulaştığını söyledi. 8 ayda sadece 2 ülkede elde ettikleri 300 bin dolarlık satışın ciddi bir kazanç olduğunu kaydeden Alyüz, "Bu modeli yeni pazarlarda da kullanacağız" dedi.



DİĞER SEKTÖRLERE ÖRNEK OLDU

AVRUPA'ya ürün vermeye çalışmak yerine Türki Cumhuriyetleri, Arap ve Afrika ülkelerine yoğunlaşmak gerektiği yönünde firmalara telkinde bulunduklarını dile getiren Osman Alyüz, "Çevre ülkelerde yaşanan çalkantılar, Türkiye'deki terör olayları ve darbe girişimi derken sektör yeniden darboğaza girdi. Bu dönemde nakit akışı sağlayacak modellere odaklandık ve sonucu da bizi memnun etti" diye konuştu. Alyüz, bu modelin diğer sektörler tarafından da deneneceğini vurguladı.



Pınar ÇELİK NACAR