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Geçiş serbest

Geçiş serbest
İstanbul trafiğinin en önemli tıkanma noktalarından olan Mahmutbey'de yeni dönem başladı. Mahmutbey Gişeleri kaldırıldı, elektronik serbest geçiş sistemi uygulamaya konuldu. Yeni sistem trafik yoğunluğunu azalttı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün geçiş güzergahındaki Gişeleri'nde oluşan trafik yoğunluğunu önlemek için elektronik serbest geçiş sistemine geçilmişti. Uygulamanın devreye alınmasıyla haftanın ilk iş gününde, bölgede trafiğin rahatladığı görüldü. Dün sabah saatlerinden itibaren Mahmutbey Gişeleri'nde akıcı bir trafik oluştu. Çift yönlü olarak hayata geçirilen uygulama kapsamında sürücüler, otoyolda 4 şerit üzerine kurulan sistemden geçiş yapıyor. Sürücüler, yıkım çalışmalarına gelecek günlerde başlanacağı belirtilen gişelerden rahat bir şekilde geçerek yollarına bekleme yapmadan devam ediyor.
Etiketler:
  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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