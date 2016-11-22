Geçiş serbest

İstanbul trafiğinin en önemli tıkanma noktalarından olan Mahmutbey'de yeni dönem başladı. Mahmutbey Gişelerikaldırıldı, elektronik serbest geçiş sistemi uygulamaya konuldu. Yeni sistem trafik yoğunluğunu azalttı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ve Fatih Sultan MehmetKöprüsü'nün geçiş güzergahındaki Mahmutbey Gişeleri'nde oluşan trafik yoğunluğunu önlemek için elektronik serbest geçiş sistemine geçilmişti. Uygulamanın devreye alınmasıyla haftanın ilk iş gününde, bölgede trafiğin rahatladığı görüldü. Dün sabah saatlerinden itibaren Mahmutbey Gişeleri'nde akıcıbir trafik oluştu. Çift yönlü olarak hayata geçirilen uygulama kapsamında sürücüler, otoyolda 4şerit üzerine kurulan sistemden geçiş yapıyor. Sürücüler, yıkımçalışmalarına gelecek günlerdebaşlanacağı belirtilen gişelerden rahat bir şekilde geçerek yollarına bekleme yapmadan devam ediyor.
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