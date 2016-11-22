Dolar zirvesi

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında cuma günü toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), bugün yine bir araya geliyor. Dün öğlen saatlerinde yapılan duyuruya göre, toplantıda kurdaki yükseliş ve ekonomideki son gelişmelerin ele alınacağı açıklandı. Toplantıya ekonomi ile ilgili bakanların yanı sıra finans ile ilgili kuruluşlardan üst düzey bürokratların da katılması bekleniyor. Toplantıdan sonra Başbakan Binali Yıldırım'ın, vatandaşın merakla takip ettiği dövizde son dönemde yaşanan yükseliş için mesajlar vermesi bekleniyor. Öte yandan perşembe günü de Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı için toplanacak. Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı da merakla bekleniyor. Alınacak kararın dolar kurunun üzerinde etkili olacağı bekleniyor. Öte yandan dün gün içinde 3.38 liranın üstünde bulunan dolar, EKK'nın toplanacağının açıklanmasının ardından, küresel gelişmelerin de olumlu katkısıyla 3.36 liranın altına indi. Dolar günü 3.3720 liradan tamamladı.