Dolar zirvesi

Başbakan BinaliYıldırım başkanlığında cumagünü toplanan EkonomiKoordinasyon Kurulu (EKK),bugün yine bir araya geliyor. Dünöğlen saatlerinde yapılan duyuruyagöre, toplantıda kurdaki yükselişve ekonomideki son gelişmelerinele alınacağı açıklandı. Toplantıyaekonomi ile ilgili bakanların yanı sırafinans ile ilgili kuruluşlardan üst düzeybürokratların da katılması bekleniyor.Toplantıdan sonra Başbakan BinaliYıldırım'ın, vatandaşın meraklatakip ettiği dövizde son dönemdeyaşanan yükseliş için mesajlarvermesi bekleniyor. Öte yandanperşembe günü de Merkez BankasıPara Politikası Kurulu (PPK)faiz kararı için toplanacak. MerkezBankası'nın alacağı faiz kararı damerakla bekleniyor. Alınacak kararındolar kurunun üzerinde etkili olacağıbekleniyor. Öte yandan dün güniçinde 3.38 liranın üstünde bulunandolar, EKK'nın toplanacağınınaçıklanmasının ardından, küreselgelişmelerin de olumlu katkısıyla 3.36liranın altına indi. Dolar günü 3.3720liradan tamamladı.
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