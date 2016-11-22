Yol Durumu
  1. Tapuda online miras dönemi
  2. Milli cüzdan ‘cep’e girecek

Dolar zirvesi
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında cuma günü toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), bugün yine bir araya geliyor. Dün öğlen saatlerinde yapılan duyuruya göre, toplantıda kurdaki yükseliş ve ekonomideki son gelişmelerin ele alınacağı açıklandı. Toplantıya ekonomi ile ilgili bakanların yanı sıra finans ile ilgili kuruluşlardan üst düzey bürokratların da katılması bekleniyor. Toplantıdan sonra Başbakan Binali Yıldırım'ın, vatandaşın merakla takip ettiği dövizde son dönemde yaşanan yükseliş için mesajlar vermesi bekleniyor. Öte yandan perşembe günü de Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı için toplanacak. Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı da merakla bekleniyor. Alınacak kararın dolar kurunun üzerinde etkili olacağı bekleniyor. Öte yandan dün gün içinde 3.38 liranın üstünde bulunan dolar, EKK'nın toplanacağının açıklanmasının ardından, küresel gelişmelerin de olumlu katkısıyla 3.36 liranın altına indi. Dolar günü 3.3720 liradan tamamladı.
Etiketler:
  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar