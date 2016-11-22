Bütün borçlar siliniyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yapılandırmada başvuru için 4gün kaldığı uyarısında bulundu. Vatandaşların yapılandırmaya yoğun ilgi gösterdiğini belirten Ağbal, kapsama girip de başvuruda bulunmayan kimsenin kalmamasını istediklerini kaydetti. Ağbal, her kesimi ilgilendiren ve tarihifırsatlar sunanuygulamadabaşvuru için son4 gün kaldığına dikkati çekerek, "Trafik cezası, vergi ve prim borcu, idari para cezası, öğrenim ve harç kredileri ve daha birçok alanda kamuya borcu olan vatandaşlarımız, fırsatı kaçırmamak için başvurularını 25 Kasım'a kadar yapmalı. Diğer bir önemli nokta da ilk taksit veya peşin ödemelerin 30 Kasım'a kadar yapılması. Aksi halde, kanunun getirdiği ve başvuru yaparak elde ettikleri tüm hakları kaybederler" ifadesini kullandı. Başvuruların vergi dairesine giderek veya Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılabildiğini aktaran Ağbal, "Vatandaşlarımız, başvuru sırasında peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden birini tercih edebilir. İmkanı olan her vatandaşımıza, yapılandırdıkları borçlarını peşin ödemelerini tavsiye ediyorum. Peşin ödeme ekstra imkanlar sağlıyor" diye konuştu.
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