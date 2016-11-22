Bakan Albayrak açıkladı! Türkiye'ye dev yatırım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türk ekonomisinin güvenilirlik ve sağlamlığını dünyanın tasdik ettiğini belirterek, Alman enerji şirketi EWE'nin Türkiye'ye 120 milyon avroluk yatırım yapacağını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden Alman EWE'nin CEO'su Matthias Brückmann ve beraberindeki heyeti kabul ettik. Türkiye'ye 120 milyon avroluk yeni yatırımda bulunacaklarını belirttiler. Ekonomimizin güvenilirliğini ve sağlamlığını dünya tasdik ediyor. Daha sonra Alman rüzgar enerjisi devi Nordex firmasının CEO'su Lars Bondo Krogsgaard'ı kabul ettik. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) stratejimiz ve yenilenebilir enerji alanında Türkiye'deki yatırım ortamı ile yakından ilgilendiklerini vurguladılar."