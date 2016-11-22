Bakan Albayrak açıkladı! Türkiye'ye dev yatırım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türk ekonomisinin güvenilirlik ve sağlamlığını dünyanın tasdik ettiğini belirterek, Alman enerji şirketi EWE'nin Türkiye'ye 120 milyon avroluk yatırım yapacağını bildirdi.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden Alman EWE'nin CEO'su Matthias Brückmann ve beraberindeki heyeti kabul ettik. Türkiye'ye 120 milyon avroluk yeni yatırımda bulunacaklarını belirttiler. Ekonomimizin güvenilirliğini ve sağlamlığını dünya tasdik ediyor. Daha sonra Alman rüzgar enerjisi devi Nordex firmasının CEO'su Lars Bondo Krogsgaard'ı kabul ettik. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) stratejimiz ve yenilenebilir enerji alanında Türkiye'deki yatırım ortamı ile yakından ilgilendiklerini vurguladılar."
kalan karakter 1000
ALMAN MİLLETİNİN İYİLERİ BAŞ TACIMIZ DÜŞMANIMIZIN DOSTLARI DA BİZİM KALDIRIM TAŞIMIZ ZİZİNLE İŞİMİZ OLMAZ YOLA DEVAM Sn Merkel tarih bu günden ibaret degil haberin olsun çok canımızı yakıyorsun bilirim Alman unutmaz türk de unutmaz ama hiç unutmaz dosttu da düşmanını da
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.