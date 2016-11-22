Asgari ücrette 3 ihtimal

6.5 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret için pazarlıklar başlıyor. Halen net bin 300 lira olarak uygulanan asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı, bu pazarlıklar sonucu belli olacak. Kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin karar vereceği asgari ücrette sendikalar enflasyonun üzerindeki artış ve refah payı ile birlikte bin 500-bin 600lira isterken, iş dünyası ise 50 lira gibi enflasyonun altında bir artış olması gerektiğine dikkat çekiyor. Hükümetin görüşmelerde yüzde7-8 enflasyonu göz önünde bulundurarak 100 liralık bir artışa sıcak baktığı ve bin 400 lirayla masaya geleceği ifade ediliyor.
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