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ın gram fiyatı yükseldi

daki sert yükselişin durulmasının ardından, haftanın ikinci gününde yükselişe geçti. Uzmanlar ise nda ABD Merkez Bankası (Fed) baskısının devam edebileceğini belirttti. İşte gram ve ın fiyatı...

Dolardaki yükseliş etkiledi! İşte çeyrek altın fiyatı...

ın gram fiyatı, haftanın ikinci gününde yüzde 0,6 artarak 131,8 liradan alıcı buldu.

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı bugün saat 10.30 itibarıyla 131,8 lira seviyelerinde dengelenirken, 'da 216 lira, Cumhuriyet altını 882 liradan satılıyor.

DOLARDAKİ SERT YÜKSELİŞ ETKİLEDİ
endeksindeki sert yükselişlerin durulmasının ardından altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 1.215 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, nda ABD Merkez Bankası (Fed) baskısının devam edebileceğini belirterek, "Fed kaynaklı satış baskısı devam ederse altının ons fiyatı 1.200 dolar seviyesinin altını test edebilir diye tahmin ediyoruz. Teknik olarak bu düşüşler 1.180 dolar seviyesine kadar devam edebilir." dedi.

Memiş, bugün altının ons fiyatında 1.210-1.225 dolar ve gram fiyatında 130,5-132,5 lira aralığında işlemler gerçekleştirileceği öngörüsünde bulundu.

İŞTE ALTIN FiYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 131,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 882,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ALTIN TÜRLERİ ALIŞ SATIŞ
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 131,50 131,70
Cumhuriyet Ata Lira 866,00 882,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 120,00 124,00
Lira(Tam) Ziynet 847,00 864,00
Yarım Ziynet 423,00 432,00
Çeyrek Ziynet 212,00 216,00
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  • 22 Kasım 2016, Salı 17:18
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