Altının gram fiyatı, haftanın ikinci gününde yüzde 0,6 artarak 131,8 liradan alıcı buldu.

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı bugün saat 10.30 itibarıyla 131,8 lira seviyelerinde dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 216 lira, Cumhuriyet altını 882 liradan satılıyor.

DOLARDAKİ SERT YÜKSELİŞ ETKİLEDİ

Dolar endeksindeki sert yükselişlerin durulmasının ardından altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 1.215 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında ABD Merkez Bankası (Fed) baskısının devam edebileceğini belirterek, "Fed kaynaklı satış baskısı devam ederse altının ons fiyatı 1.200 dolar seviyesinin altını test edebilir diye tahmin ediyoruz. Teknik olarak bu düşüşler 1.180 dolar seviyesine kadar devam edebilir." dedi.

Memiş, bugün altının ons fiyatında 1.210-1.225 dolar ve gram fiyatında 130,5-132,5 lira aralığında işlemler gerçekleştirileceği öngörüsünde bulundu.



İŞTE ALTIN FiYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 131,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 882,00 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: