80 liraya süt!

Anne sütüne yakın vitamin deposu olan eşek sütü 80 liralık fiyatıyla altınla yarışıyor. İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Çapak Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Arslan, 'Kim alır' dedikten sonra 4 yıl önce denemek için bu işe başladığını belirterek, şimdi talebe yetişemediğini söyledi. Aralarında damızlık eşeklerin de bulunduğu 40 adet eşeğe bakan Arslan, "Üretimin az olması, sütün fiyatlarını da adeta uçurdu. Neredeyse altınla yarışır hale gelen eşek sütü, son zamlarda 80 liraya kadar çıktı. Sütün fiyatı ise talebi etkilemedi" dedi.
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