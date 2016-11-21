Ucuz konut müjdesi

Vatandaşları uygun fiyatla ve kira öder gibi ev sahibi yapan TOKİ, 2017’de 65 bin sosyal konut inşa edecek... Konutlar il il açıklandı. Güneydoğu’ya 12 bin 750, Marmara’ya 12 bin 716, Karadeniz’e 10 bin 395 ev yapılacak.
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 2017'de inşa edeceği 65 bin sosyal konutun ayrıntıları belli oldu. TOKİBaşkanı Ergün Turan, bu yılki 60 bin konut hedefini geçtiklerini belirterek, "2016'da tüm zamanların rekorunu kırdık. Sosyal konut üretimimiz yüzde 95'e çıktı. 2017'de 65 bin konutu ihale edeceğiz" dedi. Turan, 2017'de yapılacak konutları şöyle açıkladı:
İÇ ANADOLU: Ankara'da 2 bin 500, Konya'da bin 500, Kayseri'de bin, Eskişehir'de 500, Sivas'ta bin, Kırıkkale'de 100, Aksaray'da 300, Karaman'da 500, Kırşehir'de 500, Niğde'de 157, Nevşehir'de 378 ve Çankırı'da 500 konut planlıyoruz.
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Özellikle terörden zarar gören yerlerde konut inşa edeceğiz. Gaziantep'te 2 bin 500, Diyarbakır'da bin, Şanlıurfa'da 2 bin 500, Batman'da 250, Mardin'de 2 bin 900, Şırnak'ta 3 bin 600 olmak üzere 12 bin 750 konut yapacağız.
DOĞU ANADOLU: 6 bin 964 konut olacak. Ağrı'da 250, Erzurum'da bin, Erzincan'da 750, Kars'ta bin, Elazığ'da bin 500, Hakkari'de bin, Malatya'da 650, Tunceli'de 314, Van'da 500 konut yapacağız.
MARMARA: İstanbul'da 5 bin 200, Edirne'de 520, Kırklareli'de 380, Tekirdağ'da bin, Çanakkale'de 188, Kocaeli'de 2 bin, Sakarya'da 700, Bilecik'te 228, Bursa'da 2 bin, Balıkesir'de 500 olmak üzere 12 bin 716 konut planlıyoruz.
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