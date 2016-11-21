Yol Durumu
  1. Memurluk yarışı
  2. Erken emeklilik için son fırsat

e doymuyor

Uçuş kontrol kulesi ile Uluslararası Mimarlık ü’ne layık görülen projesi, bir ödül daha aldı. Proje, bu kez Dünya Mimarlık Festivali’ndet erminal binası tasarımı ile ödül kazandı...

Ödüle doymuyor
projesi e doymuyor. Uçuş kontrol kulesi ile Chicago Athenaeum tarafından 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü'ne layık görülen proje, son olarak Dünya Mimarlık Festivali'nde (WAF) 'Gelecek Projeler-Altyapı' kategorisinde terminal binası ile ödül kazandı. Berlin'de dünya mimarları ve tasarımcılarını buluşturan WAF'tan büyük ödülle dönmekten onur duyduklarını aktaran İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, "Henüz inşaat aşamasındayken projemizin uluslararası arenada dikkat çekmesi çok gururlandırıyor" dedi. Terminalin kubbeli çatısının Mimar Sinan'dan izler barındırdığını aktaran Akçayoğlu, "Dünyanın en büyük duty free alanımız, kıtaları birleştiren Boğaziçi'nden esinlenerek tasarlandı" diye konuştu. WAF'ta 60'ı aşkın ülkeden 300'ün üzerinde proje 32 kategoride yarıştı.
Etiketler: ,
  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar