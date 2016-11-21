Uçuş kontrol kulesi ile Uluslararası Mimarlık Ödülü’ne layık görülen İstanbul Yeni Havalimanı projesi, bir ödül daha aldı. Proje, bu kez Dünya Mimarlık Festivali’ndet erminal binası tasarımı ile ödül kazandı...
İstanbul Yeni Havalimanı projesi ödüle doymuyor. Uçuş kontrol kulesi ile Chicago Athenaeum tarafından 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü'ne layık görülen proje, son olarak Dünya Mimarlık Festivali'nde (WAF) 'Gelecek Projeler-Altyapı' kategorisinde terminal binası ile ödül kazandı. Berlin'de dünya mimarları ve tasarımcılarını buluşturan WAF'tan büyük ödülle dönmekten onur duyduklarını aktaran İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, "Henüz inşaat aşamasındayken projemizin uluslararası arenada dikkat çekmesi çok gururlandırıyor" dedi. Terminalin kubbeli çatısının Mimar Sinan'dan izler barındırdığını aktaran Akçayoğlu, "Dünyanın en büyük duty free alanımız, kıtaları birleştiren Boğaziçi'nden esinlenerek tasarlandı" diye konuştu. WAF'ta 60'ı aşkın ülkeden 300'ün üzerinde proje 32 kategoride yarıştı.
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