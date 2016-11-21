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Memurluk yarışı

Memurluk yarışı
Ortaöğretim mezunları için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı () dün yapıldı. Rekor sayıda adayın katıldığı sınav, 176 sınav merkezinde ve 12 bin 398 binada gerçekleştirildi. Memur olmak isteyen milyonlar, sınavda ter döktü. Saat 10.00'da başlayan ve 120 sorunun yer aldığı sınav, 120 dakika sürdü. 'Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim oturumuna 3 milyon 498 bin 335 aday ile rekor başvuru oldu. Bu sınav, ÖSYM'nin şimdiye kadar aynı günde ve tek oturumda yaptığı en büyük sınav niteliği taşıdı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, "2 yıl önceki aynı sınava başvuran aday sayısı 1 milyon 828 bin dolayında idi. Bu yıl da 2 milyon bandında bekliyorduk. Ancak 3 milyon 498 bin 335 aday başvurusu aldık" demişti.

ÖMER HALİSDEMİR SORUSU
KPSS'de, memur adaylarına, "Hangi üniversitenin ismi Ömer Halisdemir olarak değiştirildi?" sorusu yöneltildi. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi büyük bir kahramanlık gösteren şehit Ömer Halisdemir'in ismi Niğde Üniversitesi'ne verilmişti.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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