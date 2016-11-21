Memurluk yarışı

Ortaöğretim mezunları için düzenlenen Kamu PersoneliSeçme Sınavı (KPSS) dün yapıldı. Rekor sayıda adayın katıldığı sınav, 176 sınav merkezinde ve 12 bin398 binada gerçekleştirildi. Memur olmak isteyen milyonlar, sınavda ter döktü. Saat 10.00'da başlayan ve 120 sorunun yer aldığı sınav, 120 dakika sürdü. 'Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim oturumuna 3 milyon 498 bin 335 aday ile rekor başvuru oldu. Bu sınav, ÖSYM'nin şimdiye kadar aynı günde ve tek oturumda yaptığı en büyük sınav niteliği taşıdı. ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Ömer Demir, "2 yıl önceki aynı sınava başvuran aday sayısı 1 milyon 828 bin dolayında idi. Bu yıl da 2 milyon bandında bekliyorduk. Ancak 3milyon 498 bin 335 aday başvurusu aldık" demişti.
ÖMER HALİSDEMİR SORUSU KPSS'de, memur adaylarına, "Hangi üniversitenin ismi ÖmerHalisdemir olarak değiştirildi?" sorusu yöneltildi. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi büyük bir kahramanlık gösteren şehit Ömer Halisdemir'in ismi Niğde Üniversitesi'ne verilmişti.
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