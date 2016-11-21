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tavan yaptı

Hamsi fiyatı tavan yaptı
Karadeniz'de denize açılan balıkçıların bekledikleri kadar avlayamadıkları hamsinin fiyatı, tezgahlarda 20 liraya kadar yükseldi. Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, geçen hafta hava muhalefeti sebebiyle 4-5 gün boyunca gırgır teknelerinin denize açılamadığını ifade ederek, "Hava düzeldi ancak şimdi de beklenen av gerçekleşmiyor" dedi. Aydemir, şöyle konuştu: "Karadeniz hamsisi tezgahlara az gelmeye başladı. Şu anda hamsi 15 ile 20 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor. Özellikle iri hamsinin kilosu, 20 liradan satışa sunulmuş durumda."
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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