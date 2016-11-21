Hamsi fiyatı tavan yaptı

Karadeniz'de denize açılan balıkçıların bekledikleri kadar avlayamadıkları hamsinin fiyatı, tezgahlarda 20 liraya kadar yükseldi. Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, geçen hafta hava muhalefeti sebebiyle 4-5 gün boyunca gırgır teknelerinin denize açılamadığını ifade ederek, "Hava düzeldi ancak şimdi de beklenen av gerçekleşmiyor" dedi. Aydemir, şöyle konuştu: "Karadeniz hamsisi tezgahlara az gelmeye başladı. Şu anda hamsi 15 ile 20 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor. Özellikle iri hamsinin kilosu, 20 liradan satışa sunulmuş durumda."