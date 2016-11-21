Güven hamlesi

Hükümet, döviz kurundaki artışa ve küresel ekonomideki belirsizliklere karşı bütün kurumları teyakkuza geçirdi. Tüm kurumlar ekonominin direncini artıracak her türlü tedbiri aldı. Dış kaynaklı kur riskine karşı içerde 30 adımda güvenlik duvarı örülüyor. Yatırımcıdan ihracatçıya, esnafa kadar tüm kesimlerin elini rahatlatacak reformlar hızlı şekilde yaşama geçirilirken, reel sektöre finansal destek verilecek. 30 dev adımdan bazıları şöyle:
* İşletmelerin kredi kullanımında ücret, komisyonyükü hafifletilecek. KOBİ'lere 1.1 milyar liralık kaynak aktarılacak.
* Ticari kredilerde faiz sübvansiyonu, yatırım teşvik sisteminde iyileştirici düzenlemeler, iç piyasaları destekleyecek adımlar atılacak.
* Fiyat istikrarı korunacak, reel sektörün orta-uzun vadede finansmana erişimi kolaylaşacak.
* Reel sektöre 1 yılda 32 milyar liranın üzerinde destek sağlanacak. Finansal araçlarda makul koşul, fiyatlama sağlanacak.
* Vade, teminat gibi şartlarda iyileşmeye gidilecek. Finansal aracılığın üretimi desteklemesi sağlanacak.
* Turizme destek 2017'de 4 katına çıkarılacak. Turizm sektörüne 520 milyon liranın üzerinde destek sağlanacak.
* İhracatçının eli rahatlatılacak, yaklaşık 3 milyar liralık destek sağlanacak.
* Esnaf nefes alacak, devlet 1.3 milyar liralık kredi faiz desteği sağlayacak.
* Kriz algısı yaratmak isteyen, dövizde kaos yaratmaya çalışanlara karşı topyekun mücadele edilecek. İstikrarlı büyümeden geri adım atılmayacak.
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