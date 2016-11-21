FETÖ’nün ekonomik kaynakları kurutuldu

Başbakan YardımcısıNurettin Canikli, FETÖ'nünTürkiye içerisindeki ekonomikkaynaklarının tümüneyakınının tasfiye edildiğiniaçıkladı. FETÖ bağlantısıolduğu gerekçesiyle TMSF'yedevredilen şirket sayısının600'ü geçtiğini belirtenCanikli, şunları söyledi:
* TMSF'ye aktarıldıktansonra bu şirketlerin mali yapıları,ticari faaliyetleri hızladüzelmeye, borsa değerleride hızla artmaya başladı.TMSF'ye aktarılmaları güvenverdi. Bu süreçte şirketlerinyaşadıkları sıkıntıların hepsiçözüldü. Artık çok daha profesyonelceyönetiliyorlar.
* Toplamda 30 grubaaitler. Her şirkete yönetimatanmadı. Grubun amiralşirketlerinden birine atandı.Mesela 31 şirketi olan birgruba 5 kişilik yönetim kuruluatayarak sorunu çözdük.
* Atananlar kamu çalışanı.Atadığımız her bir kişi,10 şirketi yönetsede tek ücret alıyor.Ücretleriunvanına vekademesinegöre 2 bin ile8 bin 500liraarasında.
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