FETÖ’nün ekonomik kaynakları kurutuldu

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, FETÖ'nün Türkiye içerisindeki ekonomik kaynaklarının tümüne yakınının tasfiye edildiğini açıkladı. FETÖ bağlantısı olduğu gerekçesiyle TMSF'ye devredilen şirket sayısının 600'ü geçtiğini belirten Canikli, şunları söyledi:

* TMSF'ye aktarıldıktan sonra bu şirketlerin mali yapıları, ticari faaliyetleri hızla düzelmeye, borsa değerleri de hızla artmaya başladı. TMSF'ye aktarılmaları güven verdi. Bu süreçte şirketlerin yaşadıkları sıkıntıların hepsi çözüldü. Artık çok daha profesyonelce yönetiliyorlar.

* Toplamda 30 gruba aitler. Her şirkete yönetim atanmadı. Grubun amiral şirketlerinden birine atandı. Mesela 31 şirketi olan bir gruba 5 kişilik yönetim kurulu atayarak sorunu çözdük.

* Atananlar kamu çalışanı. Atadığımız her bir kişi, 10 şirketi yönetse de tek ücret alıyor. Ücretleri unvanına ve kademesine göre 2 bin ile 8 bin 500 lira arasında.



Eda IŞIK