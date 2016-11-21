Coca-Cola’ya Pakistan’dan plaket

Pakistan Kızılayı, bölgesel Türk Şirketi Coca-Cola İçecek'e şükran plaketi verdi. Pakistan'da yaşanan sel felaketinin ardından mağdurlara nakit ve erzak yardımı yapan Anadolu Grubu bünyesindeki Coca-Cola İçecek, halen ülkedeki 500 bin kişiye temiz içmesuyu sağlıyor. Pakistan Kızılayı'nın şükran plaketi, Emine Erdoğan tarafından Coca-Cola İçecek Kurumsal İlişkiler Direktörü ve DEİK Türk Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Yerlikaya'ya takdim edildi.
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