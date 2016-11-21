Yol Durumu
  1. Kış lastiğine 8 milyar
  2. Endonezya KULAÇ ile dalacak

Coca-Cola’ya Pakistan’dan plaket

Coca-Cola’ya Pakistan’dan plaket
Pakistan Kızılayı, bölgesel Türk Şirketi Coca-Cola İçecek'e şükran plaketi verdi. Pakistan'da yaşanan sel felaketinin ardından mağdurlara nakit ve erzak yardımı yapan Anadolu Grubu bünyesindeki Coca-Cola İçecek, halen ülkedeki 500 bin kişiye temiz içme suyu sağlıyor. 'nın şükran plaketi, Emine Erdoğan tarafından Kurumsal İlişkiler Direktörü ve DEİK Türk Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Yerlikaya'ya takdim edildi.
Etiketler: ,
  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar