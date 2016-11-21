Avrupalı sırada

Türkiye'de üretilen ilk hibrit ve crossover otomobil olan ve kısa süre önce üretimine başlanan Toyota C-HR, Avrupa'da yoğun ilgi görüyor. ABD ve Kanada da dahil 61 ülkeye ihraç edilecek olan Toyota C-HR için sıraya giren Avrupalılar, gelecek yıl için araçtan 100 bin adet istedi. Toyota C-HR'nin iç tasarımında imzasında bulunan Kıdemli Mühendis Mehmet Fatih Kale, iç tasarım için standartların dışında çalıştıklarını ve dokunsal kaliteye büyük önem verdiklerini kaydetti. C-HR'yi Avrupa için tasarladıklarını aktaran Kale, "Ancak iç tasarım o kadar çok beğenildi ki ana merkez Japonya bile Ar-Ge için know how'ı benim bölümümden almak istiyor" ifadesini kullandı.
DÜNYA BEĞENDİ Kıdemli Mühendis Kale, şunları kaydetti: "Aracı Avrupalılar için tasarlamıştık. Onların ne istediklerini biliyorduk. Bunları en ince ayrıntısına kadar C-HR'ye uyguladık. Sadece Avrupa için tasarlanan C-HR'nin tümdünyanın beğenisini kazanarak global bir model haline gelmesi çok heyecanlandırıyor."
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