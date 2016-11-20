Türk denizaltısına süper güç

Türk denizaltılarının deniz altında kalma süresi 5 günden 90 gün gibi rekor bir süreye çıkarılıyor. Türk mühendislerinin üzerinde çalıştıkları sıkıştırılmış karbondioksit kullanan güç üretim sistemi, hayata geçtiğinde TSK envanterine kayıtlı denizaltılarda snorkelsiz su altında kalma süresi nükleer denizaltılar seviyesine çıkacak. Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteren İdealab, karbondioksit gazını kullanarak oluşturduğu yenilikçi güç üretim sistemi ile geleneksel motor sistemlerine göre daha verimli ve yüksek yoğunluklu bir güç üretimi sağlıyor. Sisteminin denizaltılara uyarlanmasıyla denizaltıların suyun altında kalma süresi katlanarak artacak.

AMERİKA DA ÇALIŞIYOR

Türkiye son olarak Almanya'dan aldığı sistem yakıt hücresi ile çalıştığı halde snorkelsız olarak 15 gün sualtında kalabiliyor. Nükleer reaktör ile çalışan denizaltıları ise sadece ABD ve Rusyagibi ülkeler üretebiliyor. Nükleer yakıt kullanan bu denizaltılar 3 ay denizin altında kalabiliyor. İdealab tarafından üretilecek güç sistemi ise nükleer yakıta eşdeğer bir enerji sağlayarak 90 gün su altında kalmayı sağlayacak. 15 bin kilometre menzile sahip olacak bu sistem ile Türkiye stratejik bir güç kazanarak bu alanda sınıf atlayacak. Karbondioksit gazını kullanan güç sistemleri üzerinde Amerika, Almanya ve Güney Kore gibi ülkeler de yoğun olarak çalışıyor. Amerika Enerji Bakanlığı ve ünlü motor üretici firmalara 6 yıl sürecek pilot uygulamalar için fonlamalarını en yüksek seviyelerde sürdürüyor. Buna karşın Türkiye bu alanda daha önde yol alıyor.





25 KAT DAHA AZ YER AVANTAJI SAĞLIYOR

Sistemin en önemli özelliği normal motor ve güç sistemlerine göre 25 kat daha az yer kaplaması. Sağlanan bu avantaj denizaltılar için çok kritik özelliğe sahip. Torpido büyüklüğü kadar bir alana kaplayacak sistem snorkelsiz dalma süresini 90 güne çıkartmasının yanında, 15 bin km menzil, yüksek nitelikli iş gücü istihdamı ve ihracat imkanlarını da sağlaması açısından kritik öneme sahip. Sistem Bin 200 metrelik derinliklerdeki basınca dayanabiliyor.



DERİNLİKLERE SESSİZLİK KATACAK

Denizaltılarda en stratejik noktalardan biri ses yayınımı. Dizel motorun sesi 2 bin kilometreden duyuluyor. Karbondioksit yakıt ile çalışan güç düzeni ise sesi 20'da bire indiriyor. İdealab Operasyon Müdürü Hayri Özturan "Denizaltı suyun üzerine çıktığı zaman hemen hedef oluyor. Suyun altında kaldığı sürece stratejik bir silah. Denizaltının oluşturduğu ses yayınımı ise tespit edilebilirlik açısından hayati öneme sahip" diye konuştu.

Karbondioksit gazı sıkıştırılıyor

Türk mühendislerinin geliştirdiği güç sistemi, buharlı üretim yapan sistemlere benzerlik gösteriyor. Buhar yerine karbondioksit gazı kullanılan sistem, gaz 'süper kritik bölge' olarak adlandırılan alanda bir pompada sıkıştırılıyor. Sonra bir ısıtıcı vasıtası ile basınçlandırılmış gaz ısıtılıyor.



Kaynak: Yenişafak