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TT 30 bin kişiyi dijitale taşıdı

TT 30 bin kişiyi dijitale taşıdı
Türk Telekom tarafından yürütülen "İnternetle Hayat Kolay" sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2 yılda 16 bin kişinin internet okuryazarı olması sağlanırken, rakamın 2017 sonuna kadar 30 bin kişiye ulaşması hedefleniyor. Proje 250 gönüllüsüyle kalkınmada öncelikli 50 ilde 2 yılda 16 bin kişiyi dijital dünyayla tanıştırdı.
Etiketler:
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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