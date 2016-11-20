TT 30 bin kişiyi dijitale taşıdı

Türk Telekom tarafından yürütülen "İnternetle Hayat Kolay" sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2 yılda 16 bin kişinin internet okuryazarı olması sağlanırken, rakamın 2017 sonuna kadar 30 bin kişiye ulaşması hedefleniyor. Proje 250 gönüllüsüyle kalkınmada öncelikli 50 ilde 2 yılda 16 bin kişiyi dijital dünyayla tanıştırdı.