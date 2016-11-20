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geliyor

Kamuda çalışan taşeron işçiler için hazırlanan taslak yakında Meclis’te görüşülecek. 720 bin taşeron için ‘özel sözleşmeli personel’ formülü ile devlette kadro yolu açılmış olacak.

Taşerona kadro geliyor
Kamuda çalışan 720 bin taşeron işçi için yasa çalışması yeniden gündeme geldi. Yeni tasarıya göre taşeron işçiler 'özel sözleşmeli personel' olarak istihdam edilecek. İşte tasarıdan bazı satır başları:

* Kadroya geçen taşeronlar çalıştıkları kurumlarda aynı görevleri yapmaya devam edecekler.
* Öğrenim düzeyleri yaptıkları işten farklı olanlar, eğitimlerine uygun işlere de kaydırılabilecek.
* Tüm ücretlerde standart sağlanacak. Yani aynı işe yapan kamu personeli ile aynı maaşı alacaklar. Böylece bazı taşeron işçilerin maaşları yükseltilecek.

ÇAKILI GÖREV OLACAK
* Her bir taşeron çalışan için 3'er yıllık sözleşme yapılacak.
* 65 yaşını doldurmuş işçiler düzenlemeden yararlanamayacak.
* Bütün kamu kurumlarını bağlayacak şekilde her bir iş kolu için performans kriterleri belirlenecek.
* Bu personel çakılı sözleşmeli olacak. Yani tayin isteyemeyecek.
* Maaş zamları diğer kamu personeliyle birlikte olacak
* Emeklilikleri ise 4A(SSK) statüsünde hesaplanacak.
* Öncelikle tüm taşeron işçiler güvenlik ve arşiv araştırmasına tabi tutulacak. Güvenlik ve arşiv araştırması olumlu olmayan personel düzenlemeden yararlanamayacak.
* Bu soruşturmalardan geçen taşeron işçiler kamuda 'özel statülü sözleşmeli personel' olarak istihdam edilecek. Bunun için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesine bir ek yapılarak bu personelin 4E'li olması sağlanacak.
Etiketler:
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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