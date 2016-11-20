Taşerona kadro geliyor

Kamuda çalışan 720 bin taşeron işçi için yasa çalışması yeniden gündeme geldi. Yeni tasarıya göre taşeron işçiler 'özel sözleşmeli personel' olarak istihdam edilecek. İşte tasarıdan bazı satır başları:
* Kadroya geçen taşeronlarçalıştıkları kurumlarda aynı görevleriyapmaya devam edecekler.
* Öğrenim düzeyleri yaptıkları işten farklı olanlar, eğitimlerine uygun işlere de kaydırılabilecek.
* Tüm ücretlerde standartsağlanacak. Yani aynı işe yapan kamupersoneli ile aynı maaşı alacaklar.Böylece bazı taşeron işçilerinmaaşları yükseltilecek.
ÇAKILI GÖREV OLACAK
* Her bir taşeron çalışan için 3'er yıllık sözleşme yapılacak.
* 65 yaşını doldurmuş işçilerdüzenlemeden yararlanamayacak.
* Bütün kamu kurumlarını bağlayacak şekilde her bir iş kolu için performans kriterleri belirlenecek.
* Bu personel çakılı sözleşmeliolacak. Yani tayin isteyemeyecek.
* Maaş zamları diğer kamu personeliyle birlikte olacak
* Emeklilikleri ise 4A(SSK)statüsünde hesaplanacak.
* Öncelikle tüm taşeron işçiler güvenlik ve arşiv araştırmasına tabi tutulacak. Güvenlik ve arşiv araştırması olumlu olmayan personel düzenlemeden yararlanamayacak.
* Bu soruşturmalardan geçen taşeron işçiler kamuda 'özel statülüsözleşmeli personel' olarak istihdam edilecek. Bunun için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesine bir ek yapılarak bu personelin 4E'li olması sağlanacak.
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