Sorunu olana yapılandırma yok

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, bankaların şartları uyan herkesin kredisini yapılandırdığını söyledi. Aydın, "Ödemesinde herhangi bir problem olmayan müşterilerimiz de konut kredilerinin yapılandırılmasını istiyor. Bu konuda bankalar eleştiriliyor. Ayrıca yapılandırma yapsak dahi ayağa kalkma şansı olmayanlar da yapılandırma istiyor. Sektör olarak orada vakit kaybetmek istemiyoruz" dedi.