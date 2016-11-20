Sorunu olana yapılandırma yok

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, bankaların şartları uyan herkesin kredisini yapılandırdığını söyledi. Aydın, "Ödemesinde herhangi bir problem olmayan müşterilerimiz de konut kredilerinin yapılandırılmasını istiyor. Bu konuda bankalar eleştiriliyor. Ayrıcayapılandırma yapsak dahi ayağa kalkmaşansı olmayanlar da yapılandırmaistiyor. Sektör olarak orada vakitkaybetmek istemiyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.