Yol Durumu
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olursa ödenecek

Rötar olursa tazminat ödenecek
Türkiye'de de geçerli olan AB 261/2004 sayılı tüzüğe göre, uçuşunda gecikme ya da iptalle karşılaşan yolcular, alma haklarını kullanabiliyor. Bir yolcunun 3 saat gecikmeyle Türkiye'de iç hatlarda 100 avro, bin 500 kilometreye kadar kısa mesafe olarak adlandırılan uçuşlarda 250 avro, 3 bin 500 kilometreden fazla süren uçuşlarda ise 600 avro tazminat hakkı bulunuyor. Tazminat alma konusunda ise yolcuların doğrudan havayollarına başvuru yapma veya aracı firmaya ulaşma seçenekleri bulunuyor.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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