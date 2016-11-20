Rötar olursa tazminat ödenecek

Türkiye'de de geçerli olan AB 261/2004 sayılı tüzüğe göre, uçuşunda gecikme ya da iptalle karşılaşan yolcular, tazminat alma haklarını kullanabiliyor. Bir yolcunun 3 saat gecikmeyle Türkiye'de iç hatlarda 100 avro, bin 500 kilometreye kadar kısa mesafe olarak adlandırılan uçuşlarda 250 avro, 3 bin 500 kilometreden fazla süren uçuşlarda ise 600 avro tazminat hakkı bulunuyor. Tazminat alma konusunda iseyolcuların doğrudan havayollarınabaşvuru yapma veya aracı firmayaulaşma seçenekleri bulunuyor.
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