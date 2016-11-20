Kartlı ödemeler güvenli büyüyor

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, kartlı ödemelerin güvenli büyüdüğünü ifade ederek, "İnternetten yapılan alışverişler dikkate alındığında 2010'da yüzde 18.3 olan 3D Secure ile yapılan güvenli ödeme işlemlerinin bu yılın 10 ayında yüzde 52'ye çıktığı görülüyor." dedi. BKM ekim ayı verilerine göre, Türkiye'de 57,9 milyonkredi kartı, 114,5 milyon da banka kartı olmak üzere 172,4 milyon kart kullanılıyor.
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