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Kartlı ödemeler güvenli büyüyor

Kartlı ödemeler güvenli büyüyor
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, kartlı ödemelerin güvenli büyüdüğünü ifade ederek, "İnternetten yapılan alışverişler dikkate alındığında 2010'da yüzde 18.3 olan 3D Secure ile yapılan güvenli ödeme işlemlerinin bu yılın 10 ayında yüzde 52'ye çıktığı görülüyor." dedi. BKM ekim ayı verilerine göre, Türkiye'de 57,9 milyon kredi kartı, 114,5 milyon da banka kartı olmak üzere 172,4 milyon kart kullanılıyor.
Etiketler:
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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