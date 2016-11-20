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’un parası tamam

Kanal İstanbul’un parası tamam
Türkiye'nin en büyük projelerinden çalışmaları adım adım ilerliyor. Toplu konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Kanal İstanbul'un "mutfak" çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. Turan, "Biz orada hasılat paylaşımı, arazi satışı ya da inşaat satışından gelir elde edip finansmanı sağlayacağız. Ulaştırma Bakanlığı da bu finansmanla kanal inşaatını gerçekleştirecek" dedi. Turan, Kanal İstanbul'a sadece lüks konut yapılmayacağını, her gelir grubundan insanın burada yer bulacağını söyledi. Kanal İstanbul, İstanbul'un Avrupa yakasında planlanıyor. Kanal İstanbul'un her iki yakasına toplam 100 bin konut yapılacak. Bölge, 500 bin kişinin yaşayacağı şehir haline dönüşecek. Projede 6 köprü olacak.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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