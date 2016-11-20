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Girişimci katkısı

Girişimci katkısı
Teknolojiyi ve Dijital Dönüşümü kadınların güçlendirilmesi için kullanan , 2012 yılından bu yana gerçekleştirdiği proje ve yatırımlarla 11 bini aşkın kadının girişimciliğe adım atmasını sağladı. Türkiye Vodafone Vakfı Başkan Yardımcısı Gizem Keçeci, "Vodafone Türkiye olarak, biz de bugüne kadar 670 bin kadına ulaştık" dedi.
Etiketler:
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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